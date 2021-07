F.A.Z. Podcast Finanzen : Das Spiel mit dem Feuer – Investieren in China

Aktualisiert am

Das Spiel mit dem Feuer – Investieren in China

Die Wachstumsaussichten im Reich der Mitte sind groß – wären da nicht die hohen politischen Risiken. Was bedeutet das für Anleger?

Die Kommunistische Partei in China feierte Anfang Juli ihren 100. Gründungstag. Passanten in Shenzhen haben das Feuerwerk auf ihren Smartphones festgehalten. Bild: AFP

Der Aktienmarkt in China gehört zu den größten Märkten der Welt. Vergleichbare Wachstumszahlen von mehr als sechs Prozent im Jahr sucht man vergeblich im Westen. Das Land ist maßgeblicher Treiber der Weltwirtschaft und auch Deutschlands Exportindustrie hängt zu großen Teilen von China ab. Am Aktienmarkt geht es dagegen zurzeit turbulent zu, das hat auch mit wachsenden Spannungen mit Amerika zu tun.

Was heißt das für Anleger? Lohnen sich Investments in chinesische Titel oder sollte man besser die Finger davon lassen? Das wollen wir heute klären und sprechen dazu mit unserem China-Korrespondenten Hendrik Ankenbrand.

