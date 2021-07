F.A.Z. Podcast Finanzen : Rente mit 40 – Was man von Frugalisten lernen kann

Sie verzichten auf unnötige Ausgaben, legen ihr Geld clever an und können so früher in Rente gehen: die Frugalisten. Was kann man von ihrem Lebensstil lernen?

Urlauberin in den Bergen: Wer auf das Sterne-Hotel verzichtet, schafft es früher in die finanzielle Unabhängigkeit, sagt Frugalist Florian Wagner. Bild: Look

Mit 40 Jahren in Rente gehen – das klingt für viele verlockend, aber ist es auch erreichbar? Frugalisten sagen: Ja! Wer bewusst mit seinem Geld umgeht, auf überflüssige Ausgaben verzichtet und seine Ersparnisse konsequent investiert, kann früher als andere finanziell unabhängig sein. Nur: Wie sieht so ein frugales Leben aus? Muss man gleich auf alles verzichten, was nicht unbedingt sein muss? Oder reicht eine kluge Geldanlage schon aus? Und: Was können auch Nicht-Frugalisten von dieser Lebenseinstellung lernen? Darüber sprechen Maja Brankovic und Antonia Mannweiler im FAZ Podcast Finanzen und Immobilien mit Florian Wagner, einem der bekanntesten Frugalisten Deutschlands.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. Folgen Ich folge Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



