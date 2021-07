F.A.Z. Podcast Finanzen : Immer mehr Schulden – Wer zahlt für die Krisenrettung?

Europäische Zentralbank in Frankfurt: In manchen Eurostaaten hält die Notenbank mehr als die Hälfte der Staatsschulden. Bild: Lakuntza, Nerea

Corona kommt uns alle teuer zu stehen – auch finanziell. 2020 nahm der Staat neue Schulden in der Höhe von 275 Milliarden Euro auf. Auch dieses und nächstes Jahr kommen Schulden in Milliardenhöhe dazu. Staatsschulden sind aber auch die Schulden der Bürger. Wer muss am Ende die Rechnung bezahlen? Der Steuerzahler? Oder doch die kommende Generation? Darüber sprechen Maja Brankovic und Antonia Mannweiler in dieser Folge des F.A.Z.-Podcasts Finanzen und Immobilien mit dem FAZ-Herausgeber Gerald Braunberger.

Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. Folgen Ich folge

