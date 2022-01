F.A.Z. Podcast Finanzen : Die größten Anlagefehler – und wie sie sich vermeiden lassen

Aktualisiert am

Der richtige Umgang mit Geld ist nicht so einfach. Im Interview mit Professor Andreas Hackethal klären wir, was die Deutschen besonders häufig falsch machen.

Bulle und Bär im Miniaturformat an der Frankfurter Börse Bild: dpa

Viele Deutsche haben in jüngster Zeit die Geldanlage für sich entdeckt. Dabei kann einem leicht der ein oder andere Fehler unterlaufen. In unserer neuen Folge des F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien erläutern wir, worauf zu achten ist.

