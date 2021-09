Aktualisiert am

Geld her! - Wann kommt die Vermögensteuer?

F.A.Z. Podcast Finanzen : Geld her! - Wann kommt die Vermögensteuer?

Demonstration in Hamburg Bild: dpa

Gleich drei Parteien wollen nach der Bundestagswahl an die Vermögen der Deutschen. Was droht der Mittelschicht? Und hält das Instrument überhaupt, was es verspricht?