Aktualisiert am

Zinswende! Was tun?

F.A.Z. Podcast Finanzen : Zinswende! Was tun?

Im Juli wird die EZB sehr wahrscheinlich die Zinsen erhöhen. Was heißt das für das Depot und kommt am Ende das Sparbuch zurück?

Die Verunsicherung ist groß. Was passiert eigentlich, wenn die EZB im Juli tatsächlich die Zinsen erhöht? Und sind die Kursverluste der Technologieaktien schon die Vorboten des nächsten Crashs?

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

