F.A.Z. Podcast Finanzen : Nix wie weg. Wie der Kauf des Ferienhauses gelingt

Die Vorstellung ist verlockend. An Wochenenden und in den Ferien geht es in die eigenen vier Wände. Auch das Homeoffice im Grünen wäre wunderbar. Doch Feriendomizile werden immer teurer. Was bei der ehrlichen Rechnung alles zu beachten ist, erklärt F.A.S.-Redakteurin Judith Lembke.

Es regnet, und regnet und hört gefühlt nicht mehr auf. So sah das Wetter zumindest in den letzten Wochen aus. Da steigt die Sehnsucht nach einem Häuschen in der Sonne. Und mit dem Homeoffice, das nun vielen Mitarbeitern ermöglicht wird – teilweise auch aus dem Ausland – steigt der Reiz solch eines Feriendomizils sogar noch weiter. Aber wie sieht das preislich zurzeit eigentlich aus? Und wie lässt sich eine Immobilie in der Sonne, am Meer oder in den Bergen überhaupt finanzieren? Wer nicht aufpasst und sich nur von Emotionen leiten lässt, der wird schnell eine Enttäuschung erleben. Was es alles zu beachten gibt und wo jetzt vielleicht noch Schnäppchen zu haben sind, das klären wir alles in dieser neuen Folge.

Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

