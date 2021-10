F.A.Z. Podcast Finanzen : Wenn der Staat Geld anlegt

In Norwegen und Schweden legt der Staat für seine Bürger Geld in einem Staatsfonds an. Doch wie funktioniert das konkret? Und lässt sich das Konzept auch auf Deutschland übertragen?

Sorgenfrei im Alter: Ein traditionelles Fischerdorf am Kalmarsund auf Oeland in Schweden Bild: picture alliance / blickwinkel/B. Trapp

In den neunziger Jahren hat der norwegische Staat angefangen, seine Öl- und Gaseinnahmen in den Staatsfonds zu stecken, der den Bürgern in der Zukunft zugutekommen soll. Mittlerweile verwaltet der Fonds mehr als eine Billion Dollar. Und auch in Schweden existiert solch ein Fonds. Aber wie funktioniert das überhaupt? Worin wird investiert? Wie riskant ist die Idee – und wäre solch ein Konzept auch hierzulande denkbar?

