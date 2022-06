Aktualisiert am

Was tun mit neuem Geld?

F.A.Z. Podcast Finanzen : Was tun mit neuem Geld?

Wer derzeit Geld investieren will, ist oft unsicher: Ist das momentan der richtige Zeitpunkt? Wie viele Aktien gehören ins Depot, wie viele Anleihen und was ist eigentlich mit Gold? Hier kommen wichtige Tipps für Berufseinsteiger, Paare und Rentner.

Solche Probleme hat man gern: Wer auf einen Schlag einen größeren Geldbetrag bekommt – sei es aus Erbe, Abfindung oder einer Lebensversicherung – weiß erst mal nicht, was er damit machen soll. Im Gespräch mit unserem Kollegen Dyrk Scherff geben wir ein paar wertvolle Hinweise, was Sie nun mit Ihrem Geld tun können.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Maja Brankovic Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaft und „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

