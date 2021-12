F.A.Z. Podcast Finanzen : Dividendenaktien – was bleibt von 2021 für Anleger übrig?

Aktualisiert am

Dividendenaktien – was bleibt von 2021 für Anleger übrig?

In Deutschland sind Dividendenaktien sehr beliebt. Für manche Anleger gilt die Gewinnausschüttung sogar als der neue Zins. Ist da was dran? Sind Unternehmen, die eine Dividende zahlen attraktiver als die, die darauf verzichten? Worauf Anleger bei der Auswahl achten sollten.

Das Jahr 2020 war in Sachen Dividende eine ziemliche Katastrophe. Obwohl die Pandemie noch nicht vorbei ist, haben sich die Unternehmen 2021 wieder ordentlich berappelt. Aktionäre dürfen mit einer ordentlichen Gewinnbeteiligung rechnen. Ist es klug, bei seiner Anlagestrategie verstärkt auf Dividendentitel zu setzen? Das klären wir in einer neuen Folge des F.A.Z. Podcasts Finanzen & Immobilien.

