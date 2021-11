Aktualisiert am

Tesla – Was ist dran an dem irren Hype?

F.A.Z. Podcast Finanzen : Tesla – Was ist dran an dem irren Hype?

Tesla-Chef Elon Musk vor zwei Jahren in Kalifornien bei der Enthüllung des Tesla Modell Y Bild: dpa

Der US-Elektroautohersteller ist an der Börse mehr wert als die größten Autokonzerne zusammen. Hinter dem verrückten Börsenhype steckt aber nicht nur heiße Luft, sondern auch ein Produkt, nämlich das Elektroauto von Tesla. Deswegen wollen wir in dieser Folge klären, was das Auto eigentlich kann, wie sich der E-Auto-Markt weltweit entwickelt, welche Rolle Tesla dabei spielt – und natürlich ob der Hype um die Aktie gerechtfertigt ist. Eingeladen haben wir uns dafür unseren Technik & Motor-Kollegen Boris Schmidt.

