F.A.Z. Podcast Finanzen : NFTs – Spiel, Hype oder gigantisches Schneeballsystem?

Aktualisiert am

Sie sind sind in aller Munde, manche sind Millionen wert. Es gibt NFT-Kunstwerke und -Sammelkarten. Doch wie funktionieren diese digitalen Vermögenswerte genau? Und taugen sie wirklich zur Geldanlage oder sollte man besser die Finger davon lassen?

Das NFT des Kunstwerks „Everydays: The First 5000 Days“, wurde vergangenes Jahr bei Christies versteigert. Bild: Christie`s

NFT – diese drei Buchstaben hört man im Zusammenhang mit Bitcoin, Ethereum und Blockchain immer häufiger, auch im Kontext von Geldanlagen. Mittlerweile gibt es zahlreiche NFT-Kunstwerke, NFT-Musikalben und sogar digitale NFT-Panini-Alben. Aber was sind eigentlich NFT? Lässt sich damit wirklich Geld verdienen oder handelt es sich um ein gigantisches Schneeballsystem? Diese Fragen wollen wir heute mit Alexander Braun von der Tech-Unternehmensberatung Capco klären.

Sie können den Podcast ganz einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder Deezer abonnieren und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „F.A.Z. Podcast für Deutschland“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App. Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Podcast? Dann melden Sie sich gerne bei podcast@faz.de.

Der F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien ist der wöchentliche Podcast der F.A.Z. rund um das Thema Geldanlage. Der Podcast erscheint immer dienstags. Alle Folgen finden Sie hier.