F.A.Z. Podcast Finanzen : Richtig Heiraten! Wie Paare ihre Finanzen regeln sollten

Heiraten ist eine emotionale Entscheidung, aber wer die Ehe schließt, bindet sich auch finanziell. Was man vorher klären sollte – und ob man einen Ehevertrag braucht.

Die Hochzeit ist eine Herzensangelegenheit. Und dennoch: Nicht alle Ehen sind für die Ewigkeit, wie die neueste Promi-Trennung von Bill und Melinda Gates wieder einmal zeigt. Was sollte man alles vor der Hochzeit besprechen, damit das Geld dem Glück nicht im Wege steht? Braucht man einen Ehevertrag? Oder gibt es auch Alternativen? Darüber sprechen Maja Brankovic und Antonia Mannweiler in dieser Folge mit Chantal Lenhardt, Fachanwältin für Familienrecht in Frankfurt.

