F.A.Z. Podcast Finanzen : Reich werden wie die Fugger

Eine Büste steht zum Gedenken an Jakob „Der Reiche“ Fugger in der Fuggerei in Augsburg. Bild: Finn Winkler

Was hat es mit den Fuggern auf sich hat, wie es Jakob Fugger schaffte, Multimillionär zu werden und was wir daraus über Reichtum lernen können, besprechen wir in einer neuen Folge des F.A.Z. Podcasts Finanzen und Immobilien. Als Gast haben wir F.A.S.-Redakteur Dennis Kremer eingeladen.

Der F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien ist der wöchentliche Podcast der F.A.Z. rund um das Thema Geldanlage. Der Podcast erscheint immer dienstags. Alle Folgen finden Sie hier.