F.A.Z. Podcast Finanzen : Mit Immobilien zur Top-Rendite - aber wie?

Aktualisiert am

Der Immobilienboom hält die Anleger in Atem. Doch Häuser und Wohnungen sind teuer bis unbezahlbar. Welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, klären wir mit unserem Kollegen Daniel Mohr.

Immobilien gelten als attraktives Investment. Vor allem jetzt, wo in Deutschland das Gespenst der Inflation wieder umgeht. Doch die Immobilienanlage ist leichter gesagt als getan. Die Preise explodieren. Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung ist für viele finanziell einfach nicht zu stemmen. Tatsächlich gibtes eine Vielzahl von Möglichkeiten in den Immobilienmarkt zu investieren, ohne gleich ein ganzes Haus kaufen zu müssen.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. Folgen Ich folge Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

