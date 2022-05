F.A.Z. Podcast Finanzen : Leider nur Barzahlung möglich!

„Nur Bar“ steht auf einem Schild am Eingang eines Geschäfts in Bremen. Die Probleme mit Kartenzahlungen in vielen Geschäften halten an. Bild: dpa

In Deutschland gibt es seit einigen Tagen Probleme bei der Zahlung mit Karte, viele Terminals sind noch immer außer Betrieb. Was das für den Einkauf in den nächsten Wochen heißt und wer eigentlich schuld an dem Bezahl-Desaster ist, wollen wir in einer neuen Folge des F.A.Z. Podcasts Finanzen und Immobilien klären.

Sie können den Podcast ganz einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder Deezer abonnieren und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „F.A.Z. Podcast für Deutschland“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App. Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Podcast? Dann melden Sie sich gerne bei podcast@faz.de.

Der F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien ist der wöchentliche Podcast der F.A.Z. rund um das Thema Geldanlage. Der Podcast erscheint immer dienstags. Alle Folgen finden Sie hier.