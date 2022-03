F.A.Z. Podcast Finanzen : Krieg und Inflation

Aktualisiert am

Die Preise für Öl und Gas sind wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine in die Höhe geschnellt. Und auch die Inflation dürfte als Folge der höheren Energiepreise weiter steigen. Wird die Zinswende der EZB nun aufgeschoben?

Dunkle Wolken ziehen über die Europäischen Zentralbank: Wie reagiert die Notenbank auf den Krieg in der Ukraine und die Folgen? Bild: dpa

Der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine in der vergangenen Woche hat nicht nur sicherheitspolitisch für eine Kehrtwende gesorgt. Er hat sich bereits auf die Realwirtschaft und die Börse ausgewirkt. Wir wollen in dieser Folge klären, welche Auswirkungen der Krieg auf die Märkte hat und ob die erwartete Zinswende der Europäischen Zentralbank erst einmal weiter aufgeschoben wird.

