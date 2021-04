F.A.Z. Podcast Finanzen : Frauen aufgepasst: Im Alter kommt das böse Erwachen

Die Rente ist ein sperriges und ein unbequemes Thema. Für viele Menschen liegt sie auch einfach noch in zu weit in der Zukunft, als dass man sich heute schon darüber große Gedanken macht, mit teils fatalen Folgen – und das mehrheitlich für Frauen.

In der neuen Folge des Podcasts packen wir dieses unbequeme Thema an und sprechen über die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen, die gerade in Deutschland besonders groß ist. Warum gibt es den sogenannten Gender Pension Gap überhaupt? Was tut sich aktuell und wie lässt er sich schließen? Antworten darauf liefert die Professorin Alexandra Niessen-Ruenzi, die an der Universität Mannheim zum Thema geschlechtsspezifische Ungleichheiten an den Finanzmärkten forscht, und unsere Gesprächspartnerin für diese Folge ist.

