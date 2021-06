F.A.Z. Podcast Finanzen : Beben an den Börsen – die größten Börsencrashs

Viele Börseneinbrüche sind längst in Vergessenheit geraten. Zeit für eine Rekapitulation: Was war los bei der Weltwirtschaftskrise, beim Börsenkrach 1987 oder während der Dotcom-Krise?

Wir wollen uns in der heutigen Folge unseres Podcasts auf eine Reise in die düstere Vergangenheit der Finanzmärkte begeben, und zwar zu ihren dunkelsten Tagen. Wer waren die Verantwortlichen des Gründerkrachs, der Weltwirtschaftskrise 1929 oder der Dotcom-Krise 2000? Was waren die Folgen – und vor allem die Lehren daraus? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit dem F.A.Z.-Redakteur Martin Hock.

