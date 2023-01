F.A.Z. Finanzen Podcast : Wie geht es weiter im Wirecard-Skandal?

Aktualisiert am

Es ist der spektakulärste Wirtschaftsprozess, den Deutschland seit langem gesehen hat. In München steht der ehemalige Wirecard-Chef vor Gericht. War Markus Braun der Kopf einer kriminellen Bande? Oder ist er unschuldig?

Wir sprechen mit unserem Gerichtsreporter Marcus Jung darüber, wie Markus Braun und seine Mitangeklagten vor Gericht auftreten und was vom Prozess zu erwarten ist.

