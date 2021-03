F.A.Z. Podcast Finanzen : Rekordjagd an den Börsen – Wie finde ich das richtige Depot?

An den Börsen gibt es zurzeit viel zu verdienen. Dazu braucht man erstmal ein Depot. Was sind die ersten Schritte? Die Finanzmarktexpertin Stephanie Heise erklärt, worauf man als Privatanleger alles achten sollte.

Rekordjagd an den Börsen: Der deutsche Leitindex Dax geht auf die 15.000 Punkte zu, immer mehr Menschen wollen auch ihr Geld in Aktien und Fonds anlegen. Angebote für Depots gibt es wie Sand am Meer. Wie finde ich das richtige für mich? Worauf muss ich alles achten? Und: Was kann ich damit alles handeln?

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. F.A.Z. Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.



Darüber sprechen Maja Brankovic und Antonia Mannweiler in dieser Folge, unter anderem mit ihrem Gast Stephanie Heise von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Der F.A.Z. Podcast Finanzen und Immobilien ist der wöchentliche Podcast der F.A.Z. rund um das Thema Geldanlage.

