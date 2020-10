F.A.Z. Essay Podcast : Als die Cholera nach Europa kam

Aktualisiert am

Daniel Deckers Bild: Frank Röth

1831 stürzte eine aus Asien kommende Seuche Preußen in die Krise. Abgeriegelte Grenzen, Ausgangssperren, wilde Verschwörungstheorien: Was wir aus dem Blick in die Vergangenheit lernen können, hören Sie im neuen Essay-Podcast.