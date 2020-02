F.A.Z. Einspruch Podcast : Stimmarithmetik nach der Thüringen-Wahl

Aktualisiert am

In Thüringen wird FDP-Kandidat Thomas Kemmerich überraschend Ministerpräsident – mit den Stimmen der AfD. Im aktuellen Einspruch-Podcast sprechen wir über die politischen und rechtlichen Implikationen der Entscheidung.

Demonstranten vor der FDP-Parteizentrale in Berlin nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten, 5. Februar 2020. Bild: AFP

Herzlich Willkommen zur 107. Folge des F.A.Z.-Einspruch-Podcast!

In Thüringen ist überraschend der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Wir blicken auf die rechtlichen und politischen Implikationen der Entscheidung.

Der Berliner Mietendeckel wurde vom Senat beschlossen. Im Gespräch mit Kilian Wegner gehen wir auf die Änderungen ein, die gegenüber dem Referentenentwurf noch vorgenommen wurden, und sprechen über die verfassungsrechtliche Tragfähigkeit und politische Sinnhaftigkeit des Gesetzes.

In der vergangenen Woche wurde die Immunität mehrerer Politiker aufgehoben, um Ermittlungsverfahren gegen sie zu ermöglichen. Wir erläutern, warum Abgeordnete überhaupt Immunität genießen, und hinterfragen, ob das Instrument noch zeitgemäß ist.

Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Klage mehrerer Personen gegen das Verbot des Vereins, der hinter linksunten.indymedia steht, abgelehnt. Die Entscheidung erging aus formalen Gründen und wirft Fragen nach der Abgrenzung von Vereinsrecht und Medienregulierung auf.

Greta Thunberg will sich die Wortfolge „Fridays for Future“ sowie ihren eigenen Namen als Marke schützen lassen. In Deutschland war ein entsprechender Antrag gescheitert, doch beim Europäischen Markenamt könnte er nun Erfolg haben.

Am Ende steht wie stets das Gerechte Urteil – diesmal zu einem antisemitischen Relief an der Wittenberger Stadtkirche.

Kapitel:

5:56 Thüringen-Wahl

15:36 Immunität Gauland

21:02 linksunten.indymedia

36:28 Markenschutz Fridays for Future

46:41 Mietendeckel

1:11:28 Gerechtes Urteil

Shownotes:

