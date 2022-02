F.A.Z. Einspruch Podcast : Krieg in der Ukraine: Muss Putin vor den Strafgerichtshof?

Mit der Kölner Völkerrechtsprofessorin und früheren Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Angelika Nußberger, klären wir die Gewalthistorie von Putins Herrschaft im menschenrechtlichen wie auch im zwischenstaatlichen Raum. Nußberger, die auch Slavistin ist, erinnert an die Breschnew-Doktrin und sagt: Das ist auch ein Kampf ums Recht.

Christoph Safferling, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, gibt uns Auskunft darüber, wie die Völkerrechtsverstöße im aktuellen Krieg strafrechtlich geahndet werden können – vor internationalen Gerichten, aber auch in Deutschland.

Zwischen den Interviews mit den beiden Professoren schauen wir uns an, wie die aktuelle Lage in den Exklusiv-Beiträgen des F.A.Z. Einspruch Magazins und in weiteren Texten der F.A.Z. juristisch analysiert wird.

Die Themen der Woche:

02:20: Interview von Reinhard Müller mit Prof. Dr. Angelika Nußberger

21:20: Überblick aktueller Beiträge zur Lage in der Ukraine auf F.A.Z. Einspruch

27:30: Interview von Stephan Klenner mit Prof. Dr. Christoph Safferling