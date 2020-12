F.A.Z. Einspruch Podcast : Sinn und Unsinn von Ausgangssperren

Herzlich Willkommen zur 147. Folge des F.A.Z.-Einspruch-Podcast!

Angesichts konstant hoher Infektionszahlen haben Bund und Länder eine Reihe deutlich verschärfter Corona-Maßnahmen beschlossen. In ersten Entscheidungen hatten die Gerichte dagegen nichts einzuwenden, obwohl einzelne Aspekte der neuen Beschränkungen einer kritischen Überprüfung kaum standhalten. Zugleich dauert das Warten auf die Zulassung des ersten Impfstoffs in Europa weiter an – es stünde allerdings jedem Mitgliedstaat frei, auf eigenes Risiko schon vorab eine Sonderzulassung zu erteilen.

Die EU-Kommission hat zwei Verordnungen vorgestellt, mit denen sie die digitalen Dienste und Märkte strenger regulieren will. In den umfassenden Gesetzesvorhaben geht es unter anderem um ein strengeres Vorgehen gegen Hass im Netz und um praxistauglichere Verbote von wettbewerbswidrigem Verhalten der Internetgiganten. Parallel dazu läuft in den Vereinigten Staaten ein Verfahren, mit dem Facebooks Akquisition von WhatsApp und Instagram rückabgewickelt werden könnte – und in Deutschland hat der Bundesgerichtshof zu Auskunftspflichten von YouTube bei Urheberrechtsverletzungen geurteilt.

Im Ringen um den europäischen Rechtsstaatsmechanismus ist ein Kompromiss gefunden. Ob dieser wirklich nur eine unverbindliche und unschädliche Absichtserklärung der EU darstellt, oder in Wahrheit doch eine erhebliche Abschwächung des neuen Instruments bedeutet, lässt sich trefflich diskutieren.

Am Ende steht wie stets das Gerechte Urteil – diesmal zu Produktvergleichen, die sich zu Unrecht als Testberichte ausgeben.

Kapitel:

03:00: Corona-Update

11:59 Zulassung Impfstoff

20:06 Digitalregulierungsentwurf der EU

39:37 Auskunftsansapruch gegen YouTube

45:51 Klage gegen Facebook

51:24 Kompromiss bei Rechtsstaatsmechanismus

1:01:15 Gerechtes Urteil

Shownotes:

