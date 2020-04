F.A.Z. Einspruch Podcast : Nationalheiligtum Datenschutz

Herzlich Willkommen zur 115. Folge des F.A.Z.-Einspruch-Podcast!

Sie haben diesen Beitrag auf einem Mobilgerät aufgerufen und sehen den eingebetteten Podcast-Player nicht? Dann klicken Sie bitte hier.

Die Corona-Krise ist abermals das beherrschende Thema der Sendung. Wir widmen uns unter anderem den Möglichkeiten, nach einer Lüftung der derzeitigen Restriktionen wieder in eine relative Normalität zurückzukehren, und sprechen in diesem Zusammenahng über eine mögliche Maskenpflicht sowie die Kontaktverfolgung per Handy-Tracking. Daneben geht es um die juristisch vollkommen neben der Sache liegende Aufregung über die Ankündigung von Adidas, einstweilen keine Miete mehr zahlen zu wollen, sowie über die Maßstäbe, nach denen Ärzte im Fall einer Überlastung der Intensiv-Kapazitäten im Zuge der sogenannten Triage entscheiden müssen, welche Patienten sie behandeln und welche sie dem mutmaßlichen Tod überlassen. Den Abschluss bildet schließlich der Blick nach Ungarn, Wo Viktor Orbán die derzeitige Krise nutzt, um die Verwandlung seines Landes in eine illiberale Demokratie zu vertiefen und verfestigen.

Anschließend widmen wir uns einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, wonach Widerrufsbelehrungen in deutschen Verbraucherdarlehensverträgen jahrelang fehlerhaft erteilt wurden. Dass der Bundesgerichtshof dem EuGH insoweit folgt und einen Widerruf schon vieler Jahre zurückliegender Verträge mit dieser Begründung zulässt, muss man allerdings bezweifeln.

Am Ende steht wie stets das Gerechte Urteil – diesmal zu einer Jurastudentin, die einen Punktabzug erhielt, weil sie in einer Prüfung zu informell gekleidet war.

Den Podcast können Sie gleich hier hören oder auf folgenden Wegen abonnieren. Alternativ können Sie den Podcast auch über Youtube hören.

Sehen Sie hier das gesamte Angebot von F.A.Z. Einspruch – Alles was Recht ist. Und schließen Sie hier ein kostenloses, vierwöchiges Probeabonnement ab.

Folgen Sie F.A.Z. Einspruch hier auf Facebook.

Kapitel:

01:45 Corona-Update

1:12:49 EuGH zu Widerrufsjoker

1:21:09 Gerechtes Urteil

Shownotes:

Einspruch Probe-Abo:

https://faz.net/einspruchtesten

Corona - Reform des IfSG:

https://verfassungsblog.de/parlamentarische-selbstentmaechtigung-im-zeichen-des-virus/

https://www.faz.net/einspruch/neues-infektionsschutzgesetz-unbegrenzte-ermaechtigung-16696509.html?premium

https://www.faz.net/einspruch/exklusiv/reform-des-infektionsschutzgesetzes-weite-ermaechtigung-enge-kontrolle-16700353.html?premium

https://taz.de/!5674409/

Corona – Lex Corona Wiki:

https://lexcorona.de/doku.php

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/alle-corona-verordnungen-auf-einen-blick-gesetze-in-der-krise-16703687.html

Corona – Überreaktionen:

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-03/ausgangssperren-coronavirus-verweilverbote-kontaktverbot-pandemie-ueberwachung

Corona – Aufregung über Adidas & Co:

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/spd-politiker-florian-post-verbrennt-adidas-t-shirt-16703573.html

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/adidas-und-h-m-stoppen-mietzahlungen-in-der-corona-krise-16702419.html

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/adidas-chef-rorsted-im-interview-zum-corona-mietstopp-16702119.html

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/corona-pandemie-und-wohnungsmarkt-wer-hilft-dem-vermieter-16699375.html

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/adidas-deichmann-corona-gewerbe-miete-april-aussetzung-vertrag/

https://community.beck.de/2020/03/27/minderung-der-gewerbemiete-bei-behoerdlich-angeordneter-schliessung?fbclid=IwAR160UBCDb4IYMirZiZ6AAOidK80LJ_wIdDrgvFkFoQcTYGeAkOiVl1j3pg

Corona – Mundschutzpflicht:

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-sollte-bald-jeder-eine-atemschutzmaske-tragen-16701497.html

https://www.wired.com/story/its-time-to-face-facts-america-masks-work/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=onsite-share&utm_brand=wired&utm_social-type=earned

https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/coronavirus-krise-jena-plant-mundschutz-pflicht-16704719.html

Corona – Handytracking:

https://netzpolitik.org/2020/corona-tracking-datenschutz-kein-notwendiger-widerspruch/

https://verfassungsblog.de/datenschutz-versus-katastrophenschutz/

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/der-app-plan-des-rki-corona-tracking-ohne-bedenken-16705827.html

Corona – Triage:

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/beatmung-wegen-corona-aerzte-muessten-im-extremfall-entscheiden-16696450.html?premium

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-krise-wie-wird-entschieden-wer-weiter-beatmet-wird-16698538.html

https://verfassungsblog.de/corona-triage-und-menschenwuerde/

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-triage-klinisch-ethische-empfehlungen-aerzte-pflichtenkollision-moeglichst-viele-nutzbringend-retten/

https://www.faz.net/einspruch/toeten-um-leben-zu-retten-16703383.html?premium

https://www.faz.net/einspruch/triage-entscheidungen-auch-auf-das-alter-kommt-es-an-16705931.html?premium

Corona – Reformen in Ungarn:

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-ungarn-verabschiedet-umstrittenes-notstandsgesetz-16703780.html

https://www.faz.net/aktuell/politik/ungarn-im-notstand-ein-schaler-sieg-fuer-orban-16705188.html?premium

https://www.faz.net/einspruch/vollmachten-in-der-krise-orbans-notstand-16701421.html?premium

https://verfassungsblog.de/orbans-emergency/

EuGH – Widerrufsjoker:

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/europaeischer-gerichtshof-bestaetigt-widerruf-von-darlehen-16697810.html

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/spielen-verbraucher-jetzt-ihren-widerrufsjoker-aus-eugh-urteil-16705888.html?premium=0x01176f7e4d9458c50d5b017b93c508d2&GEPC=s5

Gerechtes Urteil:

Mehr zum Thema 1/

https://www.spiegel.de/panorama/berlin-kleidungsstil-darf-pruefungsnote-nicht-runterziehen-a-f9386a3a-6ae2-4625-9074-feead26f416e?utm_source=dlvr.it&utm_medium=%5Bderspiegel%5D&utm_campaign=%5Btwitter%5D#ref=rss