F.A.Z. Einspruch Podcast : Herrscht in Deutschland eine Klassenjustiz?

Ist das für viele recht milde Urteil gegen den einstigen Vorstandsvorsitzenden von Audi wegen des Abgas-Skandals, das aufgrund einer Verständigung erging, Ausdruck einer größeren Ungleichbehandlung vor den deutschen Gerichten? Elisa Hoven sieht das nicht so, beklagt aber gleichwohl strukturelle Ungerechtigkeiten im deutschen Recht.

Wie lässt sich die Sterbehilfe regeln? Ein Überblick im Angesicht einer umstrittenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sowie der Gesetzentwürfe dazu. Ist in Amerika das Ende der affirmative action erreicht? Der Supreme Court hat seine Rechtsprechung geändert; Schwarze sollen an den Elite-Universitäten nicht mehr bevorzugt werden. Eine Art von Duell gab es sogar unter schwarzen Richter im Gericht selbst. Und was bedeutet das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag zu einem kleinen Archipel im Indischen Ozean für das Selbstbestimmungsrecht der Völker?

Themen der Sendung:

02:15: Interview mit Professor Dr. Elisa Hoven zum Fall Stadler

23:53: Das Urteil zur affirmative action

47:22: Gespräch mit Oliver Tolmein zur Sterbehilfe

01:23:00: Der Literatur-Tipp: Die letzte Kolonie

