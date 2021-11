F.A.Z. Einspruch Podcast : Der dreiste Hausklau der Clanbrüder

Herzlich Willkommen zu Folge 186 des F.A.Z. Einspruch Podcast!

In der neuen Folge unseres wöchentlichen Podcast für Recht, Justiz und Politik sprechen wir über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das den „Milieuschutz“ in Berlin und in anderen begehrten Großstädten erschwert hat. Die Leipziger Richter haben nämlich das Vorkaufsrecht der Kommunen gekippt: Diese dürfen also nicht mehr einspringen, wenn sie fürchten, dass ein Immobilienkäufer die Mieten erhöht.

Im Schwerpunktthema der Woche geht es diesmal um die Bemühungen der EU, die Macht der Digitalkonzerne einzudämmen. Dazu sprechen wir mit dem EVP-Abgeordneten Andreas Schwab, der schon als Googles „größter Feind“ bezeichnet wurde und Berichterstatter für den „Digital Markets Act“ ist.

Der Bundesgerichtshof hat einen Richter für befangen erklärt, der zuvor bei der Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller beschäftigt war und wir fragen uns: Was bedeutet das für die Dieselklagen?

Der größte Knaller steckt diesmal im „gerechten Urteil der Woche“: Dort schauen wir uns den "dreisten Hausklau" von zwei Berliner Clan-Brüdern an, die völlig ungeniert ein älteres Ehepaar um ihr Haus betrogen haben.

Die Themen der Sendung:

03:40 Die Tücken des Milieuschutzes

15:31 Interview mit dem EVP-Abgeordneten Andreas Schwab

41:16 Befangenheit eines Richters im LKW-Kartell

49:21 Nachträge

55:43 Gerechtes Urteil Stalker

1:01:14 Gerechtes Urteil Hausklau