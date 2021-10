F.A.Z. Einspruch Podcast : Das bittere Ende einer Joint-Nacht

Aktualisiert am

Herzlich Willkommen zu Folge 182 des F.A.Z. Einspruch Podcasts!

Auf Partys, im Park und in der Kneipe: Inzwischen wird an vielen Orten ungeniert gekifft. Was immer vergessen wird: Die strafrechtlichen Konsequenzen können drastisch sein. Ist es Zeit für eine Legalisierung?

Außerdem fragen wir: Wie befangen sind die Verfassungsrichter in Sachen Corona? Ebenso diskutieren wir ein neues Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Frage, wer eigentlich die Risiken des Lockdowns trägt: Der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer? In unserer Rubrik “Was kommt“ reden wir über den Justiz-Rummel vor dem Drachenlord-Prozess. Außerdem küren wir wie stets das „gerechte Urteil der Woche“.

Die Themen der Sendung:

05:53: Befangenheitsantrag gegen das Bundesverfassungsgericht

29:40: Lockdown ohne Lohn

38:52: Das Thema der Woche: Das Ende einer Joint-Nacht, Interview mit Florian Leiner

01:08:44: "Was kommt": Der Drachenlord vor Gericht

01:17:02: Das gerechte Urteil