F.A.Z. Einspruch Podcast : Alternativlose Eingriffe?

Die Corona-Krise bringt eine kaum überschaubare Flut gesetzgeberischer Maßnahmen mit sich. Wir erläutern die neusten Reformen, Ge- und Verbote – und diskutieren die Frage, ob Freiheitseinschränkungen beliebiger Tiefe und Dauer im Interesse des Lebensschutzes wirklich hingenommen werden müssen.

Vor dem Landgericht Bonn sind erstmals zwei Angeklagte wegen Cum Ex Geschäften verurteilt worden. Die Entscheidung, in deren Folge bei der Hamburger Warburg Bank ein dreistelliger Millionenbetrag eingezogen werden soll, dürfte jedoch noch den Bundesgerichtshof beschäftigen.

Das Bundesverfassungsgericht hat das deutsche Zustimmungsgesetz zum einheitlichen europäischen Patentgericht aufgehoben. Die Delegation deutscher Rechtsprechungskompetenzen auf ein supranationales Gericht sei der Sache nach eine Verfassungsänderung, die einer Zwei-Drittel-Mehrheit bedurft hätte

Renate Künast hat in ihrem Verfahren wegen Beleidigungen auf Facebook einen weiteren Teilerfolg erstritten.

Nach der Ankündigung des Bundesamts für Verfassungsschutz, den „Flügel“ der AfD nunmehr als Beobachtungsfall einzustufen, will selbiger sich nun auflösen – womit allerdings keineswegs gesagt ist, dass der Einfluss von Höcke, Kalbitz & Co in der Partei tatsächlich zurückgehen wird. Zudem hat das Bundesschiedsgericht der AfD den Parteiausschluss von Wolfgang Gedeon bestätigt.

Am Ende steht wie stets das Gerechte Urteil, diesmal zur Verurteilung der Mitglieder der rechtsextremen Gruppe „Revolution Chemnitz“.

Kapitel:

3:38 Corona-Update

42:03 Cum Ex

59:56 Einheitspatent

1:07:15 Nachträge

1:12:32 Das Gerechte Urteil

