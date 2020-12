F.A.Z. Einspruch Podcast : „Es geht nicht um Sonderrechte, sondern um ganz normale Grundrechte“

Mit dem Start der Impfungen ist in Deutschland eine Debatte darüber entbrannt, ob auch geimpfte Bürger sich weiterhin an die Corona-Regeln halten müssen, und ob private Unternehmen nach dem Impfstatus differenzieren dürfen. Solidarität und Sonderopfer, Diskriminierungsverbot und Datenschutz, Impfzwang und Immunität - in der Auseinandersetzung geht manches durcheinander. In einer Sondersendung des Einspruch-Podcasts zum Jahresende hilft der frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier, die verschiedenen rechtlichen Fragestellungen zu entwirren.

