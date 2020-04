Postchef Appel im Interview : „Deutschland wird das schaffen“

Aktualisiert am

Im Audio-Interview mit F.A.Z.-Herausgeber Gerald Braunberger spricht Postchef Frankfurt Appel über Soziale Marktwirtschaft in Corona-Zeiten. Diese sowie der Föderalismus werde Deutschland helfen, die Krise zu überwinden.

Unser Stay@Home-Event „Denkraum Soziale Marktwirtschaft“ findet am 5. Mai statt. EInzelheiten finden Sie hier: https://www.denkraum-soziale-marktwirtschaft.de

