F.A.Z. Kommunalwahl-Podcast : Wohnungspolitik in Frankfurt: Mehr bauen oder strenger regulieren?

Wohnungspolitik in Frankfurt: Mehr bauen oder strenger regulieren?

Wohnraum wird in Frankfurt immer teurer: Planungsdezernent Mike Josef (SPD) und der Spitzenkandidat der Bürger für Frankfurt, Mathias Mund, suchen nach einem Ausweg.

Wohnraum ist in Frankfurt ein knappes Gut. Bild: Michael Braunschädel

Auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt steigen die Preise: Wer einen Mietvertrag neu abschließt, zahlt für den Quadratmeter im Durchschnitt inzwischen mehr als 16 Euro, im Bestand liegt das Mietniveau noch bei 10,70 Euro. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen haben sich in zehn Jahren verdoppelt. Unter dieser Entwicklung leidet die Attraktivität der Stadt und die Lebensqualität ihrer Bürger. Welche Möglichkeiten hat die Stadt, um diese Entwicklung zu beeinflussen? Im F.A.Z.-Podcast zur Kommunalwahl diskutieren Planungsdezernent Mike Josef (SPD) und der Spitzenkandidat der Bürger für Frankfurt, Mathias Mund, über die Wohnungspolitik.

„Stadtentwicklung braucht Verlässlichkeit“, meint Josef und weist auf die geplanten Günthersburghöfe im Nordend hin. Mit ihrem Veto haben die Grünen das Projekt unlängst gestoppt. Dabei ist das Quartier in Josefs Augen in sozialer und ökologischer Hinsicht ein Vorzeigeprojekt. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass gerade dieses Projekt in Frage gestellt wird, meint der Dezernent: „Man muss das Gemeinwohl über das Einzelinteresse von Parteien stellen.“

Die Bürger für Frankfurt haben ihre anfängliche Ablehnung gegen die Günthersburghöfe überwunden. Mathias Mund hält die Planung für ein positives Beispiel von Bürgerbeteiligung und berichtet von einem „Sinneswandel“: „Wir würden dieses neue Quartier mittragen.“

„Zersiedelte Landschaft“

Bei dem geplanten neuen Stadtteil an der A5 hingegen gehen die Meinungen auseinander: Josef sieht an dieser Stelle Potential für eine langfristige Stadtentwicklung. Die BFF lehnt den Stadtteil ab: „Das ist eine zersiedelte Landschaft“, findet Mund.

