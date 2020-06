Soziale Medien unter Druck : Mark Zuckerberg, Donald Trump und der Streit um die Wahrheit

Aktualisiert am

Der amerikanische Präsident legt sich mit Facebook und Twitter an. Was dahinter steckt, diskutieren wir im Digitec-Podcast.

Der amerikanische Präsident sagt wichtigen Internetplattformen an und droht mit neuen Regeln, nachdem der Kurznachrichtendienst Twitter zwei seiner Mitteilungen als bedenklich markiert hat.

Was hat er vor? Welchen Regeln gibt es für das, was Staatsführer im Internet äußern dürfen? Und wie geht Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mit dem in der Geschichte einmaligen Protest seiner Mitarbeiter um?