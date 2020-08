Digitec-Podcast : „Das Informatikstudium war eher langweilig“

KI-Star Sepp Hochreiter hat eine Künstliche Intelligenz erdacht, die heute in jedem Smartphone steckt. Er erklärt, warum KI so mächtig ist – und wo ihre Grenzen liegen. Derzeit.

Der deutsche Computerwissenschaftler Sepp Hochreiter ist einer der Vordenker der Künstlichen Intelligenz. Schon Anfang der neunziger Jahre beschrieb er in seiner Diplomarbeit einen Lern-Algorithmus, der heute in jedem Smartphone steckt. Und der zum Beispiel ermöglicht, dass Computer gut von einer Sprache in eine andere übersetzen können.

Er erklärt, was dahintersteckt, wieso Google und die anderen Tech-Konzerne so übermächtig sind – und warum er aber trotzdem weiter an seinem Forschungsinstitut in Linz bleiben möchte.