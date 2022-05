Aktualisiert am

Wie smart ist Frankfurt – und was macht eine intelligente Stadt aus?

Digitec-Podcast : Wie smart ist Frankfurt – und was macht eine intelligente Stadt aus?

Ein Blick auf die Skyline des Bankenviertels in Frankfurt am Main, aufgenommen im März 2020 Bild: dpa

Immer wieder ist von „Smart City“ die Rede, von intelligenten Verkehrsleitsystemen, effizienterer Müllentsorgung, digitalisierter Verwaltung und mehr: Doch wie gelingt das? Warum sind wir heute nicht längst da, wie die Visionäre der Städteplanung und -entwicklung uns schon lange sehen? Warum ist Darmstadt schon weiter als Frankfurt? Und was sind die nächsten Schritte, die die Mainmetropole unternehmen kann? Über all das reden wir in dieser Episode.