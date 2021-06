Digitec-Podcast : Wie der Physiker Michael Feindt zum KI-Unternehmer wurde

Aktualisiert am

Was Algorithmen im Handel alles können. Und wieso das längst nicht das Ende ist.

Auf die richtige Verteilung kommt es an: Michael Feindt Bild: F.A.Z.

Der deutscher Physiker Michael Feindt hat in der Künstlichen Intelligenz als Unternehmer Maßstäbe gesetzt: Er gründete mit Blue Yonder eine Firma, die heute mehrere Tausend Angestellte hat und gerade von Panasonic übernommen wurde. Was seine Modelle vorhersagen können, wieso im Supermarkt weniger weggeworfen werden muss, welche Daten wichtig sind und warum die Konkurrenz mit den Tech-Riesen nicht aussichtslos ist, das diskutiert er in dieser Episode.