Digitec-Podcast : Was muss der Staat digital können, Herr Meinel?

Was muss der Staat digital können, Herr Meinel?

Verwaltung, Bildung und mehr: Der Chef des Hasso-Plattner-Instituts sorgt sich um Deutschland – und sagt, was wir tun können.

Die Corona-Pandemie beschleunigt die Digitalisierung enorm. Sie hat zugleich offengelegt, was auch in unserem Land noch nicht wirklich erfolgreich funktioniert. Es geht einerseits um Dinge wie Online-Unterricht für alle Schüler. Aber auch um noch grundsätzlichere und sicherheitsrelevante Aufgaben des Staates.

Christoph Meinel leitet das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und ist Informatik-Professor an der Universität ebenda. Er sagt, warum er sich sorgt - und diskutiert auch, warum die Frage der technischen Souveränität gerade jetzt so brisant ist.