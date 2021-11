Digitec-Podcast : Was ist mit der mRNA-Technologie noch alles möglich?

Aktualisiert am

Was ist mit der mRNA-Technologie noch alles möglich?

Corona-Impfstoff-Produktion von Biontech in Marburg. Bild: Lucas Bäuml

Corona-Impfstoffe sind längst nicht alles, was hinter dieser Revolution in der Medizin steckt. Und was hat das mit Künstlicher Intelligenz zu tun?