Digitec-Podcast : Was Apples Ankündigungen zu bedeuten haben

Auf der aktuellen Entwicklerkonferenz WWDC überraschte der Internet-Konzern Apple vor allem mit neuer Software fürs Auto, einem Chip und der nächsten Version des Betriebssystems - dafür erwähnte Unternehmenschef Tim Cook die Datenbrille mit keinem Wort, die viele erwartet und über deren Leistung sie spekuliert hatten: Was ist davon zu halten? Wie schlägt sich das iPhone, das diesem Konzern nun schon so lange Zeit beständig Milliardengewinne beschert? Und welche Software-Sorgen müssen sich die deutschen Autohersteller nun machen angesichts der Ansage aus Cupertino? Über all das und mehr diskutieren wir in dieser Episode.

