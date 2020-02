Digitec-Podcast : „Die Welt wartet nicht auf Deutschland“

Aktualisiert am

Thomas Hofmann ist der neue Präsident der TU München. Er erklärt, was eine Spitzen-Uni heute ausmacht, in welcher Liga er die TUM sieht – und wie der digitale Wandel gelingt.

Thomas Hofmann in seinem Büro in der TUM Bild: Alexander Armbruster

Thomas Hofmann ist seit Oktober des vergangenen Jahres Präsident der TU München. Viel verändert sich dort gerade, alte Strukturen brechen auf, und es wird viel gebaut – zum Beispiel auf dem Campus in Garching. Im Podcast erklärt er, was eine Spitzen-Uni heute ausmacht, in welcher Liga er die TUM sieht. Und wie der Universität und Deutschland insgesamt der digitale Wandel gelingen.

