Digitec-Podcast : So stark ist Deutschland im Weltraum

Marco Fuchs leitet das Raumfahrtunternehmen OHB in Bremen, das nicht nur die Galileo-Satelitten herstellt. Er erklärt, welche Chancen auch in kleinen Raketen stecken.

Das deutsche Raumfahrtunternehmen OHB stellt seit Jahrzehnten Satelliten her und arbeitet nun auch an eigenen kleinen Raketen. Der Eigentümer und Vorstandsvorsitzende Marco Fuchs erklärt, was dahintersteckt, wie und wo er mit finanzstarken Unternehmern wie Jeff Bezos und Elon Musk mithalten will – und was die Zukunft der Raumfahrt sein kann.