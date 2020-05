Digitec-Podcast : Wird Amazon gerade zu groß, Herr Kleber?

Aktualisiert am

Ralf Kleber ist Deutschland-Chef des größten Onlinehändlers der Welt. Er spricht über neue Sicherheitsmaßnahmen in den Versandzentren, Sorgen der deutschen Kartellwächter – und die Arbeit im Homeoffice.

Ralf Kleber ist Amazons Gesicht in Deutschland. Bild: Jan Roeder

Das Tech-Konzern Amazon ist an der Börse so viel wert wie nie zuvor. Der Grund: Anleger glauben, dass er gestärkt aus der Corona-Krise hervorgeht, weil noch mehr Menschen die Angebote des Onlinehändlers dauerhaft nachfragen – auch wenn alle Geschäfte wieder vollumfänglich geöffnet haben werden.

Ralf Kleber ist Deutschland-Chef des Unternehmens. Er spricht über neue Sicherheitsmaßnahmen in den Amazon-Versandzentren, die Sorgen des Kartellamtes – und wie er derzeit arbeitet.

Mehr zum Thema 1/

Sie können den Podcast ganz einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder Deezer abonnieren und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „Digitec“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.