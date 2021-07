Digitec-Podcast : Wie nutzen Sie den deutschen Quantencomputer, Herr Ambacher?

Aktualisiert am

Der Fraunhofer-Forscher gehört zu den ersten Fachleuten, die den Rechner in Ehningen einsetzen. Er sagt, was das bringt – und wohin die Technologie führt.

Jetzt aufgebaut und im Einsatz: der IBM Q System One in Ehningen Bild: dpa

Gerade wurde der erste kommerziell einsetzbare deutsche Quantencomputer am IBM-Standort in Ehningen eingeweiht. Die Kanzlerin selbst setzte sich dafür ein, dass der Rechner nach Deutschland kommt. Doch was kann er genau? Wie rechnet er? Und sind 27 supraleitende Q-Bits viel?

Oliver Ambacher hat ihn schon getestet. Er ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkörperphysik und forscht an neuen Materialien und Techniken, um Quantencomputer zu bauen und zu verbessern; konkret setzt er selbst auf Diamanten. Im Podcast spricht er über das, was Quantencomputer heute schon können, welche Ansätze miteinander konkurrieren - und für welche Anwendungen sie einmal hilfreich sein werden.