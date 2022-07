Digitec-Podcast : Kein deutscher Börsenwert mehr unter den TOP 100 – steigen wir ab?

Die wertvollsten an der Börse notierten Unternehmen der Welt sind beinahe ausnahmslos Internetkonzerne: Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, etwas dahinter folgt der Automobilhersteller Tesla und an der Spitze steht aufgrund der jüngsten Preisbewegungen der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco. Deutsche Konzerne fehlen in dieser Liste der hundert wertvollsten gelisteten Unternehmen.

Woran liegt das? Wieso sind dort Volkswirtschaften wie Frankreich, Großbritannien, die Schweiz, die Niederlande und Dänemark vertreten, die teils deutlich kleiner sind als Deutschland? Haben unsere Konzerne den technologischen Anschluss verpasst?

So einfach ist es glücklicherweise nicht. Denn am Ende geht es um mehr als Börsenwerte und gibt es wichtige Kriterien, die weiterhin stimmen. Was fehlt? Worin müssen wir besser werden? Welche Herausforderungen sind die schwierigsten? Nicht nur darüber sprechen wir in dieser Episode.