Digitec-Podcast : Googles Chefingenieur im Gespräch

Aktualisiert am

Urs Hölzle ist der dienstälteste Angestellte der Suchmaschine. Er erklärt, wie die Rechenzentren in der Corona-Krise standhalten – und was die Klimachance der Cloud ist.

Urs Hölzle ist der für die technische Infrastruktur zuständige Vorstand von Google und zugleich der dienstältester Mitarbeiter der Suchmaschine mit Ausnahme der beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin.

Er erklärt, wie die Datenzentren und Leitungen dem Ansturm in der Corona-Krise standhalten, was Googles Netzwerk von anderen unterscheidet und warum der Konzern nie nur auf ein Unterseekabel setzt. Und er erinnert sich zurück, wie alles einst begann – und was die seiner Ansicht nach größte Herausforderung der nächsten Jahre sein wird.