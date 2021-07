Digitec-Podcast : Frankfurt, die heimliche Hauptstadt der Rechenzentren

Aktualisiert am

Warum die Mainmetropole für diese IT so interessant geworden ist, wer sich hier ansiedelt – und wie das weitergeht.

Schrank an Schrank: so sieht es im Interxion-Rechenzentrum aus Bild: dpa

Sie heißen Interxion, Cyrus One oder Northern Data: Rechenzentren-Betreiber wählen gerade Frankfurt besonders gerne aus als Standort. Das liegt am wichtigen Internetknoten De-Cix, aber auch mit der Kundschaft vor Ort. Und die Investitions-Ideen werden nicht weniger, im Gegenteil.

Doch wie gelingt das eigentlich? Woher kommt der Strom, wer kann den steigenden Bedarf decken? Was ist mit der Kühlung? Und gibt es in einer ohnehin schon dicht bebauten Stadt weiter ausreichend Platz? Darüber diskutieren wir in dieser Episode, um neue Ideen der Anbieter, Gründe für größeres Datenvolumen, neue Energiekonzepte, die Attraktivität des Umlandes – und warum alles ursprünglich auch mit der Bewerbung für die EZB zusammenhängt.