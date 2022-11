Digitec-Podcast : Das Ende des Verbrenners – oder doch nicht?

Aktualisiert am

Wie weit Elektroautos sind und wie sich unsere Mobilität verändern wird. Und auf welchen Fortschritt in der Antriebstechnik es nun ankommt.

Ab 2035 soll es in der EU keine neuen Verbrenner geben. Bild: dpa

Die EU hat sich darauf geeinigt, das Ende des Verbrennungsmotors mit einem Datum zu versehen und für das Jahr 2035 entschieden. Nun hat die Kommission in Brüssel zudem vorgeschlagen, wie die nächste Abgasnorm „Euro7“ aussehen, was sie bringen und in welchen Punkten sie sich von den Vorgänger-Standards unterscheiden soll.

Was bedeutet das für Autofahrer heute und in Zukunft? Wie weit sind die Elektroautos eigentlich, wie leistungsfähig ihre Batterien, wovon ja abhängt, wie weit die Autos fahren und wie schnell sie geladen werden können?

Wir reden über die Antriebe der Gegenwart und der Zukunft. Über die elektrische Antriebsformen, neue Batterie- und Ladetechnologie, Alternativen wie Wasserstoff diskutieren wir in dieser Episode. Aber natürlich auch über den Preis, den all das hat und für wen das heute in Frage kommt. Und nicht zuletzt darüber, ob der Verbrenner wirklich ausstirbt.