Digitec-Podcast : Baut Intel eine Riesen-Chipfabrik in Deutschland?

Halbleiter sind gegenwärtig knapp und auch politisch ein hochbrisantes Thema. Nun steht womöglich eine gewaltige Investition in Deutschland bevor. Was folgt daraus? Der F.A.Z. Digitec Podcast.

Baut Intel einen Mega-Campus in Deutschland? Bild: EPA

Chips stecken überall drin - im Smartphone und im Auto. Der Bedarf wird weiter wachsen. Zugleich ist die dahinter steckende Produktionstechnologie teuer und hochkomplex: Eine moderne Chipfabrik kostet Milliarden und die fortschrittlichsten Werke stehen in Taiwan und Südkorea.

Im F.A.Z.-Interview hat der Intel-Vorstandsvorsitzende Pat Gelsinger nun eine gewaltige Investition in eine neue Anlage angekündigt in Europa. Hat Deutschland Chancen, der Standort der Wahl zu werden? Und was ist im Halbleiter-Cluster rund um Dresden schon heute möglich?