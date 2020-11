Digitec-Podcast : Autogipfel und mehr: Wie weit sind die Elektroautos?

Aktualisiert am

Der deutsche Staat fördert Elektroautos mit noch mehr Milliarden, die britische Regierung kündigt ein Verbrenner-Verbot an - und dann sind da noch Batterien aus China. Was folgt daraus?

Der deutsche Staat stellt weitere Milliarden bereite, um Elektroautos für die Bürger preislich attraktiver zu machen. Die britische Regierung kündigt derweil an, schon ab 2030 keine neuen Benzin-Autos mehr zulassen zu wollen. Was soll das? Und was bringt das?

In der neuen Episode diskutieren wir darüber, ob die Ladesäulen reichen, wie weit Elektroautos bislang fahren, und ob der starke und teure Fokus auf die Batterie mehr Risiko oder Chance ist - nicht zuletzt für den deutschen Steuerzahler, der am Ende auch das stemmen muss.